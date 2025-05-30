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Происшествия

Взрыв на АЗС в Кульсары: возбуждено уголовное дело

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 22:09 Фото: Zakon.kz
Полиция 30 мая возбудила уголовное дело в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района, сообщает Zakon.kz.


"В связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место, оцепили территорию, координируют работу экстренных служб", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство. Обстановка находится под контролем.

Ранее сообщалось, что аким Атырауской области Серик Шапкенов 30 мая провел внеочередное заседание оперативного штаба в связи со взрывом и последующим пожаром на автозаправочной станции "Ниет" в городе Кульсары Жылыойского района. При взрыве два человека скончались, еще 14 пострадали. Позже стало известно пострадали четверо детей. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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