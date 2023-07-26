Работники "Семей-орманы" так и не дождались прибавки и написали жалобу Токаеву

Работники "Семей-орманы" написали жалобу президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Zakon.kz.

Защитникам леса обещали с начала этого месяца поднять заработную плату на 100%. Но большую часть людей оставили за бортом, передает Первый канал "Евразия".

Химбойцы, водители, операторы радиосвязи и другие доплату так и не получили. В Министерстве экологии хранят молчание по этому поводу.

В конце апреля 2023 года появилась информация, что с 1 июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений будет установлена доплата в размере 100% от должностного оклада.

По данным Минэкологии РК, ранее вопрос повышения заработной платы предусматривался в виде доплаты за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни человека, сотрудникам службы гослесохраны, госинспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и работникам госпредприятий рыбного хозяйства.

