Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Леса в "Семей орманы" снова загорелись

В Семей орманы произошел пожар, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 14:35 Фото: pexels
В "Семей орманы" Абайской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, 26 апреля в 13:21 поступила информация о том, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала Государственного лесного природного резервата "Семей Орманы" горят сосны.

Отмечается, что местность труднодоступная, заболоченная. 

Лесничество "Семей Орманы" ведет работы по тушению пожара. Выехали 17 человек и девять единиц техники.

8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.

Читайте также

Избиение женщины, видео, Казахстан
Еще одно жестокое избиение женщины в Казахстане попало на видео
Пожар на ВОАД в Алматы
Взрыв чуть не произошел во время пожара на Восточной объездной в Алматы
Очередную нарколабораторию ликвидировал КНБ
Очередную нарколабораторию ликвидировал КНБ
Ирина Капитанова
Пожар в Абайской области Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Папа Дильназ Ахмадиевой получил орден из рук Токаева
Почему резко похолодало в Алматы
Почему резко похолодало в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: