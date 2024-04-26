Леса в "Семей орманы" снова загорелись

В "Семей орманы" Абайской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации Комитета лесного хозяйства и животного мира, 26 апреля в 13:21 поступила информация о том, что в Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала Государственного лесного природного резервата "Семей Орманы" горят сосны.

Отмечается, что местность труднодоступная, заболоченная.

Лесничество "Семей Орманы" ведет работы по тушению пожара. Выехали 17 человек и девять единиц техники.

8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.