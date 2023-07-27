Павлодарский нефтехимический завод вышел на полную производительность

На сегодня все установки Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) работают в нормальном технологическом режиме после капитального ремонта. Полный запуск производства обеспечен на 4 дня раньше запланированного срока.

ТОО "ПНХЗ" увеличил переработку сырой нефти до плановых 15 тысяч тонн в сутки. Отгрузка основной продукции (дизельное топливо, бензин, битум, нефтяной кокс и сжиженный газ) осуществляется в штатном режиме.



В период планового ремонта в соответствии с правилами обеспечения промышленной безопасности выполнены ревизия и техническое освидетельствование оборудования. Для обеспечения надежной и безостановочной работы предприятия произведена замена емкостного, насосного, теплообменного оборудования, труб технологических печей, участков технологических трубопроводов, а также катализаторов и адсорбентов, отработавших нормативный срок службы. Согласно плану заменена дымовая труба установки замедленного коксования и отремонтированы элементы дымовой трубы установки производства битумов. Кроме того, осуществлена замена критичного для производства электрического оборудования.

Другие работы в ходе ремонта были нацелены на увеличение суточного производства дорожного битума на 15%. А в рамках инициативы АО НК "КазМунайГаз" по переходу на 3-летний межремонтный период выполнен первый этап дооснащения технологических установок дублирующими предохранительными клапанами.

Всего в капитальном планово-предупредительном ремонте было задействовано 1600 специалистов подрядных организаций и 49 единиц спецтехники (автокраны, автоподъемники).