Павлодарский нефтехимический завод закрыли на месяц

17 июня на Павлодарском нефтехимическом заводе начались мероприятия по проведению планово-предупредительных работ (ППР). Завод заработает в штатном режиме 16 июля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "Казмунайгаз", проведение ППР – это ежегодная процедура. Ее проводят для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства.

"До текущего периода на ПНХЗ были сформированы соответствующие объемы запасов ГСМ, отгрузка которых будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с мерами по увеличению переработки нефти и полноценной загрузке предприятий нефтехимического сектора в Павлодарской области.