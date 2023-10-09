Возврат активов на 217 млрд тенге, отмывание наркодоходов: о чем Токаеву доложил глава АФМ
Фото: akorda.kz
9 октября 2023 года лава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.
Как следует из Telegram-канала Акорды, президент заслушал доклад об итогах работы АФМ за девять месяцев текущего года и планах на предстоящий период.
Из доклада Жаната Элиманова:
- за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%;
- правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;
- закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
- создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
- разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;
- ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге;
- впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance;
- идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
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