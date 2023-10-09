Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Возврат активов на 217 млрд тенге, отмывание наркодоходов: о чем Токаеву доложил глава АФМ

Возврат активов на 217 млрд тенге, отмывание наркодоходов: о чем Токаеву доложил глава АФМ Фото: akorda.kz
9 октября 2023 года лава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды, президент заслушал доклад об итогах работы АФМ за девять месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

Из доклада Жаната Элиманова:

  • за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%;
  • правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;
  • закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
  • создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
  • разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;
  • ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге;
  • впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance;
  • идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

Материал по теме

Токаеву рассказали о резонансных делах, расследуемых АФМ

Крайний раз Касым-Жомарт Токаев принимал Жаната Элиманова 27 июля 2023 года. Тогда председатель Агентства РК по финансовому мониторингу рассказал главе государства о резонансных делах, расследуемых АФМ. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

Единый центр помощи семье открыли в Караганде
Единый центр помощи семье открыли в Караганде
Казахстан Израиль Палестина
МИД призвал казахстанцев в Израиле встать на консульский учет
АО "АрселорМиттал Темиртау" провело велопробег в честь Дня Республики
АО "АрселорМиттал Темиртау" провело велопробег в честь Дня Республики
Динара Халдарова
АФМ РК Жанат Элиманов Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления