События

В Казахстане выявили крупные нарушения при планировании бюджета

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Прокуратура Казталовского района Западно-Казахстанской области (ЗКО) в ходе анализа бюджетного законодательства выявила нарушения на сумму свыше 300 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что при планировании трехлетнего бюджета в проект включались расходы, не подтвержденные расчетами и документами.

"Нарушения могли привести к искусственному увеличению расходов бюджета и создавали риски неэффективного использования госсредств", – говорится в официальной публикации прокуратуры за 18 апреля 2026 года.

В результате вмешательства прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств.

Немного ранее мы рассказывали, что по итогам I квартала 2026 года доходы государственного бюджета исполнены на 104,4%.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
