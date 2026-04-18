В Казахстане выявили крупные нарушения при планировании бюджета

Прокуратура Казталовского района Западно-Казахстанской области (ЗКО) в ходе анализа бюджетного законодательства выявила нарушения на сумму свыше 300 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что при планировании трехлетнего бюджета в проект включались расходы, не подтвержденные расчетами и документами.

"Нарушения могли привести к искусственному увеличению расходов бюджета и создавали риски неэффективного использования госсредств", – говорится в официальной публикации прокуратуры за 18 апреля 2026 года.

В результате вмешательства прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств.

