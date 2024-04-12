Военные билеты "оцифровали" в Казахстане

В Министерстве обороны (МО) Казахстана 12 апреля 2024 года заявили, что военные билеты переведены в цифровой формат, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что требование о предоставлении документа в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение отменено.

"Теперь сведения об отношении гражданина к воинской службе работодатель получает в автоматическом режиме, воспользовавшись ресурсом электронного правительства egov.kz. По законодательству юридические лица обязаны фиксировать данные об отношении к воинской службе граждан. Поэтому кадровые службы ранее требовали у них документы воинского учета (военные билеты, удостоверения о приписке, справки о подтверждении прохождения воинской службы)". Пресс-служба МО РК

Минобороны совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Агентством РК по делам государственной службы провело интеграционные работы, которые позволяют работодателю получить ответ на запрос автоматически.

"С прошлого года мы проводили работу по цифровизации этих процессов. В частности, разработали свою информационную систему и интегрировали ее с базами данных смежных госорганов. Новшество облегчает работу кадровым службам, освобождает граждан от необходимости тратить время на получение справок. И если раньше эти процессы занимали несколько недель, то сегодня это делается за один день", – пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Частные организации будут вести такой учет работников в информационной системе "Е-Еңбек", государственные учреждения – с использованием ресурса "Е-Қызмет".

"Военный билет выдается только тем, кто прошел воинскую службу в рядах Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях", – добавили в пресс-службе Минобороны РК.

Ранее мы рассказывали, сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2024 году.