Принц Гарри проиграл суд и лишился максимальной охраны

Принц Гарри проиграл спор по поводу уровня безопасности, на который он имеет право, находясь в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Великобритании отклонил иск принца и признал законным решение властей о снижении уровня государственной охраны принца после отказа от королевских обязанностей, пишет The Guardian.

По информации издания, теперь вместо постоянной охраны семье Сассекских будет предоставлен индивидуальный подход: перед каждой поездкой в Великобританию Гарри необходимо отправить уведомление за 30 дней, после чего будет проведена оценка уровня угроз.

Адвокаты принца настаивали, что он подвергся "необоснованному обращению" со стороны британских властей, а изменение условий безопасности поставило под угрозу жизнь его самого и семьи "после переезда за границу и отказа от официального статуса".

Сам принц отметил в общении с журналистами, что существуют люди, которые желают ему зла и будут считать решение суда своей "огромной победой". Также он заявил, что теперь ему небезопасно везти свою семью в Великобританию.

Ранее супругу принца Гарри Меган Маркл обвинили в краже персонажа для детского шоу, которое выходило под ее авторством на платформе Netflix.