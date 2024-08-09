В Алматы на трое суток ограничат движение по проспекту Серкебаева

Фото: Zakon.kz

Движение для автотранспорта по проспекту Ермека Серкебаева в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто от улицы Березовского до улицы Ескараева в обоих направлениях с 6.00 10 августа (суббота) до 10.00 13 августа (вторник), сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети", ограничения вводятся для проведения плановых работ по реконструкции отрезка магистрального трубопровода.

В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена. "Реконструируемая теплотрасса общей протяженностью свыше 1 километра, введенная в эксплуатацию 48 лет назад (в 1976 году), обеспечивает передачу тепловой энергии от котельных двух детским садам, 19 жилым и 39 прочим зданиям, расположенным в указанном секторе юга мегаполиса". ТОО "Алматинские тепловые сети" Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети" Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка. Ранее сообщалось, что в связи с проведением среднего ремонта участка улицы Утеген батыр в Алматы вводятся временные ограничения движения. Жителей города попросили заранее планировать свой маршрут. Читайте также Реверсивное движение временно организуют на проспекте Рыскулова в Алматы Празднование Дня строителя в Алматинской области – достижения и будущее Свыше 40 лет посвятила педагогике акмолинский математик Маржан Байгужина

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