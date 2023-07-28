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Частные судоисполнители приступили к выселению жены Игоря Дужнова

жена Игоря Дужнова Фото: Zakon.kz
Дом супруги акбулакского стрелка оцепила полиция. Туда сейчас никого не пропускают. Судоисполнители принудительно освобождают жилье, сообщает корреспондент Zakon.kz с места события.

Сегодня, 28 июля, с 9:00 дом жены алматинского стрелка Игоря Дужнова Анаиды Демирчян освобождают судоисполнители.

Дом по периметру оцепила полиция. На место прибыли все экстренные службы Алматы. Пройти к дому невозможно. За несколько метров от строения собрались журналисты.

Оцепление дома Дужновых

Фото: Zakon.kz

Женщину, ее пожилую маму и девятилетнего ребенка выселяют принудительно.

"О выселении я узнала буквально вчера. Хотя нам разрешили жить в доме до 13 сентября. До этого дня я хотела бороться и отстоять свои законные права на дом. Это мое единственное жилье, мне некуда с семьей идти. И я не уйду. Буду к президенту Касым-Жомарту Токаеву обращаться".Анаида Демирчян

С утра у дома дежурят представители районного акимата Алматы, полиция и пожарные.

Пожарные близ дома Игоря Дужнова

Фото: Zakon.kz

К этому часу ситуация на месте спокойная, но слышно, как во дворе дома работает дрель. Возможно, пытаются вскрыть дверь. Между тем Анаида рассказала, что ее вещи уже вынесли на улицу.

оцепление дома Игоря Дужнова

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz следит за развитием ситуации.

27 июля в Алматинском горсуде сообщили, что Анаида Демирчян обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи арестованного имущества, заключенного в апреле 2017 года между ЧСИ и банком.

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Она также просила применить последствия недействительности сделки, отменить свидетельство о госрегистрации права собственности на нежилое помещение с земельным участком в мкр. Нур-Алатау, выданное на имя банка.

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В суде отметили, что норма закона, которая бы запрещала банку участвовать в торгах, была введена гораздо позже торгов. Торги по реализации залогового имущества состоялись 18 апреля 2017 года – более чем за три года до внесения изменений.

Соответственно, суд первой инстанции учел, что на момент торгов участие банка законом не было запрещено.

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