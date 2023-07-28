Частные судоисполнители приступили к выселению жены Игоря Дужнова

Дом супруги акбулакского стрелка оцепила полиция. Туда сейчас никого не пропускают. Судоисполнители принудительно освобождают жилье, сообщает корреспондент Zakon.kz с места события.

Сегодня, 28 июля, с 9:00 дом жены алматинского стрелка Игоря Дужнова Анаиды Демирчян освобождают судоисполнители.

Дом по периметру оцепила полиция. На место прибыли все экстренные службы Алматы. Пройти к дому невозможно. За несколько метров от строения собрались журналисты.

Фото: Zakon.kz

Женщину, ее пожилую маму и девятилетнего ребенка выселяют принудительно.

"О выселении я узнала буквально вчера. Хотя нам разрешили жить в доме до 13 сентября. До этого дня я хотела бороться и отстоять свои законные права на дом. Это мое единственное жилье, мне некуда с семьей идти. И я не уйду. Буду к президенту Касым-Жомарту Токаеву обращаться". Анаида Демирчян

С утра у дома дежурят представители районного акимата Алматы, полиция и пожарные.

Фото: Zakon.kz

К этому часу ситуация на месте спокойная, но слышно, как во дворе дома работает дрель. Возможно, пытаются вскрыть дверь. Между тем Анаида рассказала, что ее вещи уже вынесли на улицу.

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz следит за развитием ситуации.

27 июля в Алматинском горсуде сообщили, что Анаида Демирчян обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи арестованного имущества, заключенного в апреле 2017 года между ЧСИ и банком.

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Она также просила применить последствия недействительности сделки, отменить свидетельство о госрегистрации права собственности на нежилое помещение с земельным участком в мкр. Нур-Алатау, выданное на имя банка.

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В суде отметили, что норма закона, которая бы запрещала банку участвовать в торгах, была введена гораздо позже торгов. Торги по реализации залогового имущества состоялись 18 апреля 2017 года – более чем за три года до внесения изменений.

Соответственно, суд первой инстанции учел, что на момент торгов участие банка законом не было запрещено.