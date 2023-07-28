Дом акбулакского стрелка Игоря Дужнова принудительно освободили

Судоисполнителям удалось зайти внутрь дома Игоря Дужнова и начать процесс выселения, сообщает Zakon.kz.

28 июля дом Игоря Дужнова по периметру оцепила полиция. К нему никого не подпускали. На такие меры полиция пошла из-за того, что на месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие.

Несмотря на освобождение дома, процесс может затянуться на несколько дней.

27 июля в Алматинском горсуде сообщили, что Анаида Демирчян обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи арестованного имущества, заключенного в апреле 2017 года между ЧСИ и банком.

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Она также просила применить последствия недействительности сделки, отменить свидетельство о госрегистрации права собственности на нежилое помещение с земельным участком в мкр. Нур-Алатау, выданное на имя банка.

В суде отметили, что норма закона, которая бы запрещала банку участвовать в торгах, была введена гораздо позже торгов. Торги по реализации залогового имущества состоялись 18 апреля 2017 года – более чем за три года до внесения изменений.



Соответственно, суд первой инстанции учел, что на момент торгов участие банка законом не было запрещено.