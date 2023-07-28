Эксперт: В половине случаев детей продают в рабство внутри страны

Национальный координатор Миссии международной организации по миграции в РК Алия Белоносова на брифинге в СЦК рассказала о ситуации с торговлей людьми в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила Алия Белоносова, глобальная база Международной организации по миграции, которая существует с 2002 года, по всему миру включает более 150 тысяч дел о торговле людьми.

"На основании этих данных в июле этого года выпустили отчет. Он показал, что более половины детей, ставших жертвами торговли людьми за последние 20 лет, становятся жертвами торговли людьми внутри своей страны. Более половины таких детей были проданы для принудительного труда. В основном это мальчики". Алия Белоносова

Она добавила, что мальчиков чаще всего принуждают к попрошайничеству, используют в качестве домашней прислуги и как рабочую силу в сельском хозяйстве. Что касается девочек, то они чаще всего подвергаются сексуальной эксплуатации.

"Сексуальная эксплуатация, в частности, вовлечение в проституцию, порнографию и сексуальное рабство, также занимает видное место в статистике. По большей части (это 20% от всего числа детей – жертв торговли людьми) попадают в эту ситуацию преимущественно девочки". Алия Белоносова

Вместе с тем Международная организация по миграции в разных странах оказывает помощь жертвам торговли людьми. На данный момент через НПО и партнеров организации помощь получили более 2 тысяч человек в разных городах Казахстана.

"Из них каждый седьмой пострадавший в Казахстане – это ребенок. Это были как граждане РК, так и сопредельных государств. Большинство лиц, которые получали помощь в рамках наших программ, являлись гражданами Узбекистана, Кыргызстана, то есть соседних стран". Алия Белоносова

Эксперт указала на еще одну тенденцию: когда жертвами торговли людьми становились граждане Казахстана, их продавали из одного региона в другой, чаще всего из небольших городов и сел в крупные города Казахстана.

Ранее сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Руслан Жаксылыков на конференции по борьбе с торговлей людьми в Астане рассказал, в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев для последующей эксплуатации.

Также сообщалось, что в мае 2023 года Мажилис принял в работу проект закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими поправками.