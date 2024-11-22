Борьба с торговлей людьми: госорганы и эксперты оценили работу нового закона

22 ноября 2024 года Мажилис в партнерстве с международной организацией по миграции организовал национальный диалог по вопросам исполнения Закона «О противодействии торговле людьми», сообщает Zakon.kz.

Общественно важный закон вступил в силу 5 сентября 2024 года.

Спустя 2,5 месяца на одной площадке собрались представители заинтересованных госорганов, международных организаций и обсудили исполнение уже действующего закона. Этот диалог нацелен на оценку эффективности принятых мер и внесение корректировок при необходимости. Эксперты поделились своими взглядами, опытом и рекомендациями для дальнейшего совершенствования правовой базы и ее применения.

Подчеркивается, что ориентированный на жертв подход направлен на создание доверия и поощрение пострадавших к обращению за помощью, что в свою очередь поможет в преследовании торговцев людьми.

В ходе мероприятия выступили международные эксперты по борьбе с торговлей людьми, общественники, представители Верховного суда, Пограничной службы, министерств внутренних дел, труда и соцзащиты населения, здравоохранения, просвещения, иностранных дел, культуры и информации.

Модерировал встречу стоявший у истоков разработки и принятия Закона "О противодействии торговле людьми" депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Марат Башимов. По его мнению, это глобальная мировая проблема, которая лишает людей их основных прав и свобод.

"Отдельного закона о противодействии торговле людьми, как того требуют международные договоры в области прав человека, в Казахстане ранее не было, поэтому его разработка была обусловлена необходимостью совершенствования нашего законодательства с учетом международного права. На это акцентировал свое внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, работавший одним из руководителей Организации Объединенных Наций и сделавший приоритетом своей политики защиту прав человека. Законом, который сейчас уже принят, предусмотрено определение организационно-правовых основ государственной политики в этой сфере, таких как установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение определений в соответствии с международными стандартами; введение новых понятий, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции; внедрение новых механизмов, таких как оценка рисков в целях выявления проблем в этой сфере и порядок перенаправления жертв торговли людьми, который позволит выявлять жертв не только полицией, но и другими госорганами", – говорит Башимов.

Он добавил, что сегодня появляются новые разновидности торговли людьми – например, торговцы действуют через социальные сети, ненавязчиво используя рекламу в своих целях. Для предупреждения таких преступлений вносятся также изменения в другие нормативные акты.

Депутат надеется, что разработанный и принятый при участии международных организаций закон создаст правовую базу для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере с учетом требований международных стандартов в области прав человека, в особенности принципов Палермского протокола и обязательств ОБСЕ.