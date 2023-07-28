Я бы в полицию пошел, пусть меня научат: какие привилегии получили полицейские в Казахстане

В обществе не раз говорили, что профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых, а сами сотрудники должны честно и безупречно служить своей стране и народу. О том, что делается для повышения престижа данной профессии, в материале Zakon.kz.

В любой стране мира работа полицейского – нелегкий труд. Ведь в любую минуту он должен быть готов подвергнуть риску свои жизнь и здоровье для защиты граждан. Это его долг, потому что присягнул службе. Не мудрено, что не каждый может выдержать такой ежедневный стресс.

"Причины увольнения по собственному желанию разные. До недавнего времени самыми частыми были недостаточный социальный пакет и ненормированный рабочий день. Но благодаря поддержке руководства страны принят целый пакет мер, способствующий повышению привлекательности службы в полиции". Пресс-служба МВД

Речь идет о комплексе мер:

поэтапное увеличение заработной платы сотрудников. С 2025 года предусмотрена ее индексация;

расширен Перечень должностей, имеющих право на жилищные выплаты;

лица, получившие увечья и признанные негодными к продолжению службы, а также семьи погибших сотрудников будут получать ежемесячные выплаты в размере 40% от денежного содержания;

дети погибших сотрудников получили возможность обучения в рамках государственного образовательного гранта;

дети полицейских, равно как и военнослужащих, устраиваются в детские сады вне очереди.

"Принятые меры возымели должный эффект: на 36% увеличилось количество принятых на службу в полицию. Текучесть кадров уменьшилась почти на 15%. В том числе на 23% снизилось количество уволенных по собственному желанию. Поэтому на сегодняшний день острой нехватки кадров в ОВД не наблюдается. Более того, принятые меры благоприятно отразились на морально-психологическом климате в коллективах. Об этом сегодня заявляют 92% сотрудников".Пресс-служба МВД

Между тем в ведомстве указали на небольшой некомплект в Департаментах полиции недавно созданных новых областях Улытау и Абай, а также Алматинской области.

Объясняют это тем, что данные подразделения были созданы за счет перераспределения имеющейся штатной численности разделяемых областей, а дополнительные штатные единицы были выделены только для руководителей при аппарате департамента.

Более того, практически эти области были созданы в моногородах, где слабо развита инфраструктура и не имелось достаточного количества жилья, необходимых условий для нормальной жизнедеятельности, что стало проблемой для привлечения сотрудников из других регионов.

"Поэтапно эти вопросы решаются на уровне местных исполнительных органов. Инфраструктура развивается. Принимаются все необходимые меры для привлечения сотрудников на службу в ОВД указанных регионов", – заверили в пресс-службе МВД.

Параллельно принимаются меры по улучшению условий труда сотрудников. В частности, начали модернизировать транспортное хозяйство. Особое внимание уделяется и цифровизации кадровых процессов.

"На сегодняшний день полностью оцифрованы личные дела сотрудников центрального аппарата и департаментов полиции, что исключает необходимость запроса бумажных личных дел для, например, предварительного изучения кандидата на ту или иную должность. Автоматизированы процессы присвоения очередных специальных званий, предоставления ежегодных трудовых отпусков, в том числе графиков отпусков. В системе обеспечен онлайн-мониторинг, который позволяет осуществлять проверки на предмет соблюдения графиков отпусков. Что исключает также и коррупционные риски". Пресс-служба МВД.

Это также минимизирует факты изменения ранее согласованного графика и позволяет сотрудникам заранее планировать свое время и поездки.

Наряду с этим в рамках дебюрократизации пересмотрены требования к кандидатам и сотрудникам правоохранительных органов. Так, внесены поправки в Закон "О правоохранительной службе" в части исключения прохождения тестирования кандидатами, поступающими на службу в ОВД на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сокращены также сроки обучения на первоначальной профессиональной подготовке для поступающих в ОВД до двух месяцев по всем направлениям.

Кроме того, в целях решения вопроса подбора кадров и снижения регионального некомплекта отбор кандидатов на службу в ОВД передан из учебных заведений МВД в территориальные подразделения органов внутренних дел.

В МВД уверены, что данное изменение позволит сократить денежные расходы кандидатов, так как отбор будет проводиться по месту их проживания.

В рамках повышения привлекательности профессии изменена была и политика награждения: квота наград значительно увеличилась. Для поощрения личного состава применяется принцип "30 на 70", где 30% – это руководящий, а 70% – исполнительский состав.

Кроме того, в целях недопущения нарушений требований Трудового кодекса проводится профилактическая работа среди личного состава по обеспечению контроля за использованием рабочего времени сотрудниками для эффективного распределения нагрузки.

В МВД говорят, что эти меры будут продолжаться.

"В целях привлечения на службу гражданской молодежи кадровыми службами ОВД на постоянной основе проводится профориентационная работа. Для информирования граждан о порядке приема на службу в ОВД в социальных сетях размещается информация и видеоролики с перечнем вакансий, требований к кандидатам и контактные телефоны кадровой службы. На официальных интернет-сайтах региональных ДП в разделе "Кадровая политика – вакансии" размещается информация обо всех имеющихся вакантных должностях. Размещается информация о порядке и условиях поступления в ОВД в виде рекламных роликов в общественных местах, в общественном транспорте, а также транслируются видеоролики на телеканалах". Пресс-служба МВД

Улучшена эффективность и качество профориентационной работы по подбору кандидатов на поступление в Карагандинскую, Алматинскую и Костанайскую академии МВД, а также введен бакалавриат.

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