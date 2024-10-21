По горячим следам: как работает криминальная полиция Костаная

Профессия "оперативный сотрудник" считается одной из самых сложных и в то же время романтичных. Про "оперов" снято много фильмов и сериалов, однако они совсем не отображают их реальные будни. Об этой тяжелой, кропотливой, а порой опасной работе – в материале Zakon.kz.

Оперуполномоченных сотрудников криминальной полиции смело можно назвать элитой органов внутренних дел, которые находятся на передовой линии борьбы с преступностью. Именно оперативники участвуют в задержаниях, устанавливают личности подозреваемых, ведут расследования и всегда там, где опасность. Поэтому на эту должность обычно назначают самых лучших сотрудников полиции.

Один из таких – начальник отдела криминальной полиции Южного отдела УП города Костаная Дамир Раисов. Майор Раисов начал свою работу в системе МВД с должности сотрудника патрульно-постовой службы. Параллельно полицейский учился заочно в институте на юридическом факультете. После получения диплома и присвоения звания лейтенанта он был переведен в отдел криминальной полиции на должность оперуполномоченного сотрудника.

Фото: из личного архива Дамира Раисова

Офицер уверен, что "опером" не рождаются – "опером" становятся и чтобы добиться успехов в этой работе, прежде всего необходимо постоянно изучать обстановку в городе, а также совершенствовать свое профессиональное мастерство.

"Я считаю, что оперуполномоченный – это не профессия, а образ жизни. И чтобы стать хорошим специалистом, нужно постоянно учиться. Для оперативника важно впитывать информацию как губка, анализировать ее и правильно использовать. Опыт, смекалка, хватка, конечно же, все это приходит со временем. Еще оперативник должен быть не только внимательным, но и коммуникабельным, уметь разговорить любого человека. Иногда, чтобы выяснить одну небольшую деталь, нужно опросить десятки соседей, родственников. Но именно эта деталь поможет раскрыть дело", – рассказал Дамир Раисов.

Майор Раисов отметил, что служба сотрудников криминальной полиции очень сильно отличается от работы их "коллег" с телеэкранов. Только в кино будни "оперов" показаны красиво и захватывающе. Там все происходит очень быстро, за одну серию устанавливается личность преступника, собирается доказательная база, потом – эффектное задержание.

В жизни же уходит много времени на установление личности подозреваемого. Все зависит от информации, которой владеет оперативник, а также от его внимательности и умения правильно задавать вопросы как свидетелям, так и подозреваемым.

"Когда я был молодым оперативником, у меня был такой случай. В одном из поселков произошла кража скота. Похитили баранов. Я заметил, что во дворе, откуда вывезли животных, отчетливо видны следы протектора шин, а этот рисунок не совпадает с шинами автомобиля хозяина. Я пошел по этому следу. Благо, в селе все дороги были незаасфальтированы и у меня получилось не потерять его. Вор тоже понял, что его могут вычислить по следам, и петлял, пытаясь скрыть свой маршрут. Несмотря на это мне удалось не сбиться с пути. В это время похититель уже мыл багажник своего автомобиля, в котором он вывез животное. Я задал ему несколько вопросов, на которые он не смог ответить, и ему пришлось сознаться в преступлении", – поделился майор Раисов.

Этот случай Дамир Раисов называет "оперативным везеньем", потому что не всегда удается раскрыть преступление по горячим следам. В основном это долгая и кропотливая работа.

"В один период в Костанае началась серия квартирных краж. Преступники не оставляли никаких следов. Наши информаторы не могли предоставить никаких данных или дать хоть какую-то зацепку. Наконец-то злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения в одном из подъездов, где они совершили очередную кражу. Через время мы установили их личности, связи и места, где они сбывают краденное. Установили за ними слежку. Взяли мы их с поличным, когда они грабили очередную квартиру. Задержание было для них неожиданностью, они совсем не рассчитывали, что в квартиру ворвется группа спецназа и положит их "в пол", – рассказал оперуполномоченный.

Дамир Раисов заметил, что его работа действительно очень трудная, но вместе с тем и очень интересная. Со всеми сложностями ему помогает справляться семья.

"Я очень счастливый человек. У меня крепкая и по-настоящему любящая семья, которая принимает мою работу. Понимает, почему меня сутками не бывает дома. Моя работа очень полезная для общества, и я чувствую себя нужным. И это прекрасно, когда семья тебя поддерживает ", – поделился оперативник.

Раисов обратил внимание на то, что если молодой человек или девушка решили связать свою жизнь с работой именно в отделе криминальной полиции, то перед поступлением на службу стоит хорошо подумать. Потому что по-настоящему лучшим оперуполномоченным может стать только тот человек, который готов к трудностям, будет предан своему делу и стремится служить своей Родине.