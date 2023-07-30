Прогноз погоды по Казахстану на 31 июля

"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 31 июля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди с грозами.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, юге, северо-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Жетысуской и Улытауской областях, на юге Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Абайской областей ожидается сильная жара 35-42°С.

Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 40°С.

В Северо-Казахстанской области, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской, Абайской и Жетысуской областях, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.