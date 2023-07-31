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Высокий уровень загрязнения воздуха прогнозируют в четырех городах Казахстана

Высокий уровень загрязнения воздуха прогнозируют в четырех городах Казахстана Фото: pixabay
31 июля синоптики обещают высокое содержание вредных веществ в воздухе над четырьмя городами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, в понедельник, 31 июля, повышенное загрязнение воздуха, или неблагоприятные метеорологические условия, будут в Астане, Алматы, Атырау и Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики составили прогноз погоды на 31 июля. Согласно этим данным, на большей части страны объявлено штормовое предупреждение. Сильная жара сохранится в десяти регионах.

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