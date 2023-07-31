Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
Фото: unsplash
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 1-3 августа 2023 года рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.
В Астане:
- 1 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С;
- 2 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С;
- 3 августа ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.
В Алматы:
- 1 августа – переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С;
- 2-3 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +35+37°С.
В Шымкенте:
- 1 августа – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С;
- 2-3 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане с 1 по 3 августа 2023 года.
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