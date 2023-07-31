Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

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О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 1-3 августа 2023 года рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В Астане: 1 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С;

прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С; 2 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +32+34°С; 3 августа ожидается переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С. В Алматы: 1 августа – переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С;

– переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +34+36°С; 2-3 августа прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +35+37°С. В Шымкенте: 1 августа – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С;

– небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С; 2-3 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +38+40°С. Материал по теме 40-градусная жара, дожди, туман: погода в Казахстане на 1 августа Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане с 1 по 3 августа 2023 года. Читайте также В Казахстане разработают национальный стандарт на школьные санузлы

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