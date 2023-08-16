О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня – с 17 по 19 августа 2023 года – в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

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