О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня – с 17 по 19 августа 2023 года – в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.
В Астане:
- 17 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С;
- 18 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С;
- 19 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +29+31°С.
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В Алматы:
- 17 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С;
- 18 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С;
- 19 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С.
В Шымкенте:
- 17 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +32+34°С;
- 18-19 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.
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