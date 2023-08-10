Что показало расследование заражения ВИЧ пациентов в Алматы

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала о "нулевом пациенте" и деталях расследования заражения ВИЧ пациентов ЦГКБ в Алматы, передает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 10 августа вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова отметила, что в ходе расследования случая заражения ВИЧ в Алматы выявлен "нулевой пациент", у которого был сомнительный результат анализа.



"Так называемый нулевой пациент находился в Центральной городской клинической больнице Алматы по поводу своего основного заболевания. При этом у него результат обследования на ВИЧ был сомнительный. Через неделю он подлежал повторному обследованию. К сожалению, до истечения этих двух недель пациент от осложнения основного заболевания скончался. Поэтому достоверно установить ему диагноз ВИЧ-инфекция не удалось. Комиссия пришла к выводу, что он находился в инкубационном периоде". Айжан Есмагамбетова

По результатам исследования у всех четверых – "нулевого пациента" и трех инфицированных – давность заражения составляет менее 6 месяцев. Проведено генетическое секвенирование. У всех четверых установлен один и тот же тип вируса со 100%-ным совпадением.

Айжан Есмагамбетова отметила, что в ходе эпидобследования, учитывая инкубационный период ВИЧ-инфекции, по маршруту следования больных проведена проверка семи медорганизаций, центров крови, гемодиализных центров, поликлиники и частных медицинских организаций. В ходе проверки протестировано на ВИЧ более 700 людей, среди которых 230 сотрудников медорганизаций, 118 доноров, и остальные – пациенты. У всех результат на ВИЧ отрицательный.

"Комиссия по расследованию случая заражения пришла к выводу по результатам проверки, что гемотрансфузионный путь передачи, то есть связанный с компонентами крови или переливанием, исключен. Также исключен половой путь передачи, были обследованы все половые партнеры пациентов. И остается путь передачи при оказании медицинской помощи в центральной городской клинической больнице". Айжан Есмагамбетова

По ее словам, комиссия пришла к выводу, что не исключается внутрибольничный путь инфицирования. И связан он, вероятнее всего, с нарушением медицинским персоналом стандартов операционных процедур при приведении инвазивных медицинских манипуляций.

В ходе проверки также выявлены косвенные факторы, свидетельствующие об этом, такие как отсутствие контроля за действиями среднего медперсонала. Отсутствие данных, подтверждающих, что они были своевременно обучены по вопросам профилактики и инфекционного контроля.

Материалы по результатам проверки в соответствии с законодательством переданы в правоохранительные органы.

О выявлении трех случаев заражения ВИЧ в Центральной городской клинической больнице Алматы стало известно 14 июня. Комиссия Минздрава провела в больнице расследование по выявлению источников передачи инфекции. Также по результатам проверки от должности отстранили главу Центральной городской больницы Алматы Наримана Табынбаева.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что более 500 медучреждений Казахстана проверят из-за заражения пациентов ВИЧ в Алматы.