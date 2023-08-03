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42-градусную жару и сильные дожди с грозами прогнозируют в Казахстане

42-градусную жару и сильные дожди с грозами прогнозируют в Казахстане Фото: unsplash
О погоде в Казахстане на пятницу, 4 августа 2023 года, рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана пройдут дожди, днем на севере страны – сильные дожди с грозами.

"На юге, юго-востоке, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. На севере страны в ночные и утренние часы ожидается туман, днем на севере, востоке страны – град", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что:

  • сильная жара до +35+39°С сохраняется днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской, на юге Абайской, Актюбинской, Карагандинской областей;
  • сильная жара до +38+41°С – в Жамбылской и Мангистауской областях;
  • очень сильная жара +40+42°С ожидается днем на юге Жетысуской, на севере, в центре Алматинской областей;
  • высокая пожарная опасность сохраняется в Акмолинской, Атырауской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Улытауской, Жетысуской, Абайской, на юге Костанайской, Актюбинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлодарской, на юге, западе Акмолинской областей.

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