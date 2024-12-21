Шесть человек пострадали при взрыве на ТЭЦ Риддера

Хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения произошел на ТЭЦ Риддера 21 декабря около пяти часов утра во время проведения ремонтно-сварочных работ, сообщает Zakon.kz.

По словам акима ВКО Ермека Кошербаева, который прибыл на место происшествия, ремонтные работы проводили в плановом порядке на участке ленточного транспортера углеподачи.

"В результате данного происшествия шесть человек пострадали, сейчас они находятся в больнице, состояние их стабильное", – рассказал глава региона.

Кошербаев отметил, что происшествие не повлияло на работу ТЭЦ, которая продолжает действовать в штатном режиме. Все узлы теплоцентрали в норме, котлы дают тепло.

"Температура в домах горожан остается в пределах нормы. Температура наружного воздуха в Риддере составляет -4 градуса. Специалисты АО "Шығыс жылу" осуществляют проверку и наладку системы теплоснабжения, вследствие чего возможно временное незначительное понижение давления в сети", – предупредили в акимате города.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев рассказал, как строительство ТЭЦ в Усть-Каменогорске повлияет на экологию города, а также объяснил, почему в региональном центре строится именно ТЭЦ, а не ГЭС.