#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
523.86
544.34
5.11
Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве на ТЭЦ Риддера

Риддер ТЭЦ, Риддерская ТЭЦ, ТЭЦ Риддера, ТЭЦ города Риддер , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 11:09 Фото: primeminister.kz
Хлопок пылевоздушной смеси без дальнейшего горения произошел на ТЭЦ Риддера 21 декабря около пяти часов утра во время проведения ремонтно-сварочных работ, сообщает Zakon.kz.

По словам акима ВКО Ермека Кошербаева, который прибыл на место происшествия, ремонтные работы проводили в плановом порядке на участке ленточного транспортера углеподачи.

"В результате данного происшествия шесть человек пострадали, сейчас они находятся в больнице, состояние их стабильное", – рассказал глава региона.

Кошербаев отметил, что происшествие не повлияло на работу ТЭЦ, которая продолжает действовать в штатном режиме. Все узлы теплоцентрали в норме, котлы дают тепло.

"Температура в домах горожан остается в пределах нормы. Температура наружного воздуха в Риддере составляет -4 градуса. Специалисты АО "Шығыс жылу" осуществляют проверку и наладку системы теплоснабжения, вследствие чего возможно временное незначительное понижение давления в сети", – предупредили в акимате города.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев рассказал, как строительство ТЭЦ в Усть-Каменогорске повлияет на экологию города, а также объяснил, почему в региональном центре строится именно ТЭЦ, а не ГЭС.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
С помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО
Происшествия
10:02, Сегодня
С помощью дрона искали пастуха, заблудившегося в степи ЗКО
В КНБ показали кадры ликвидации нарколаборатории в Костанайской области
Происшествия
09:46, Сегодня
В КНБ показали кадры ликвидации нарколаборатории в Костанайской области
Два крупных пожара потушили в зернохранилищах Акмолинской области
Происшествия
09:03, Сегодня
Два крупных пожара потушили в зернохранилищах Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: