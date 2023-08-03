Дефицит автогаза наблюдается в Костанайской области

В Костанайской области наблюдается дефицит сжиженного газа на автомобильных заправках. Причин тому, как оказалось, несколько, сообщает Zakon.kz.

В регионе сжиженный автогаз сейчас продают только по талонам, топлива в свободном доступе нет. Дело в том, что необходимый объем топлива в 310 тонн не был завезен в регион с января по апрель текущего года, рассказали в управлении энергетики области. Как объяснили в ведомстве, причинами стали низкая рентабельность из-за отдаленности завода и финансовые затруднения газосетевых организаций, передает Наш Костанай.

"Эта ситуация значительно повлияла на резервный остаток и на сжиженный газ, который реализуется напрямую без накопления. Также на дефицит этого вида топлива влияют затяжные поставки цистерн железнодорожным транспортом и увеличение потребления в летний период, в том числе из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе "Карталы-Рудный"", – сообщили в управлении энергетики.

Тем временем ТОО "База сжиженного газа" продает остатки топлива по талонам. Газ отпускают только тем водителям, кто успел приобрести объемы заранее.

"Из-за ремонта магистрального газопровода крупные предприятия были отключены от газа, соответственно, они вынуждены были переключиться на резервное топливо. В связи с этим спрос на сжиженный газ резко возрос. Есть еще один момент – цены на бензин подскочили, многие водители оборудовали свои автомобили газовыми баллонами", – сообщили представители предприятия.

Кроме того, продавцы отмечают, что установленная предельная стоимость топлива стала нерентабельной после 1 июля.

"После этого закупочная цена с заводов-производителей возросла на 20%, услуги железнодорожного транспорта повышались несколько раз, а розничная цена осталась прежней. Эта цена также никоим образом не учитывала ту инфляцию, которую мы все наблюдали в 2022 году из-за различных международных изменений. Именно поэтому ГСО тратили свою оборотку без возможности ее восстановления, что и привело к сокращению объемов закупки газа, именно поэтому не были выкуплены вышеуказанные объемы газа", – сообщили представители предприятия ТОО "База сжиженного газа".

Чтобы решить проблему дефицита газа, акимат региона выделил дополнительно 504 тонны на июль (находятся в пути), на август запрошено и предварительно одобрено 1 000 тонн.

Ранее стало известно, что с 30 августа запрещается эксплуатация одних и тех же газонаполнительных станций одновременно двумя и более физическими или юридическими лицами, а также владельцам газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов передача во владение или пользование третьим лицам технологически взаимосвязанных производственных и иных объектов, инженерных сооружений, предназначенных для хранения, слива и налива сжиженного нефтяного газа.