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Главное к утру: дефицит автогаза, прения по делу Нурлана Масимова и опасные детские площадки

Главное к утру: дефицит автогаза, прения по делу Нурлана Масимова и опасные детские площадки Фото: gov.kz, скриншот с видео, Zakon.kz
Дефицит автомобильного газа возник в Атобе. Прокурор запросил 13 лет тюрьмы для экс-начальника ДП Павлодарской области Масимова. В Степногорске более 30 детских площадок оказались опасными для здоровья, передает Zakon.kz.

Дефицит топлива

Километровые очереди выстроились на АГЗС Актобе. Причиной стал дефицит автомобильного газа: только на нескольких заправках топливо можно купить за наличный расчет. Остальные продавцы выдают сжиженный газ только по талонам.

Срок для экс-начальника полиции

Во время прений государственный обвинитель запросил для экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова 13 лет лишения свободы. К тому же прокурор потребовал конфисковать дом на берегу озера Алаколь и вернуть 16 млн тенге.

Опасные площадки для игр

Прокуроры проверили детские площадки Степногорска. Результаты показали, что 35 объектов в городе не соответствуют стандартам и становятся опасными для игр на них.

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