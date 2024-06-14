42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к чему готовиться на выходных. Специалисты опубликовали прогноз погоды по стране на 15, 16 и 17 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой. Это, прежде всего, связано с прохождением фронтальных разделов.

"Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града, сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня – в центре, 15-16 – июня на востоке страны". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В это же время в другой части страны казахстанцам придется спасаться от жары.

"Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С. На юге – до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке – до сильной жары +28+38°С, на севере – до +26+34°С, в центре – до +25+33°С, на востоке – до +21+31°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы заявил, что в городе 14 июня ожидаются гроза, град и сильный ветер.