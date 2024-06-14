Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане

42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 14:52 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, к чему готовиться на выходных. Специалисты опубликовали прогноз погоды по стране на 15, 16 и 17 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, в ближайшие дни погода практически по всей территории республики будет неустойчивой. Это, прежде всего, связано с прохождением фронтальных разделов.

"Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града, сильные дожди ожидаются 15, 17 июня на севере, 15 июня – в центре, 15-16 – июня на востоке страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В это же время в другой части страны казахстанцам придется спасаться от жары.

"Ожидается повышение температуры воздуха на западе страны до отметки очень сильной жары +33+42°С. На юге – до сильной жары +35+42°С, на юго-востоке – до сильной жары +28+38°С, на севере – до +26+34°С, в центре – до +25+33°С, на востоке – до +21+31°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы заявил, что в городе 14 июня ожидаются гроза, град и сильный ветер.

Читайте также

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие, педофилия
Психиатры проверяют мать, обвиняемую в убийстве семилетней Миланы Давыдовой
Бил и кормил мясом кошек: в Минпросвещения рассказали подробности истязания детей в Шымкенте
Бил и кормил мясом кошек: в Минпросвещения рассказали подробности истязания детей в Шымкенте
Суд, Казахстан
Как планируют решить проблему дефицита кадров в судебной системе
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: