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В зоопарке Алматы поселились нубийские козы

В зоопарк Алматы прибыли нубийские козы, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 17:01 Фото: flickr
Администрация алматинского зоопарка поделилась хорошим событием. Как оказалось, в зоопарке пополнение: прибыли нубийские козы, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что это одна из древнейших одомашненных пород коз.

Название происходит от одноименной пустыни в Судане, где 9,5 тыс. лет назад жили эти козы. Получены они путем скрещивания британских и вислоухих коз. Отличаются большими висящими ушами и "римским" носом.

Также на странице в Instagram за 13 августа размещено видео с животными, прогуливающимися по новой территории.

5 августа зоопарк Алматы показал гигантскую пиранью с "человеческими зубами".

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