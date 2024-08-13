В зоопарке Алматы поселились нубийские козы
Фото: flickr
Администрация алматинского зоопарка поделилась хорошим событием. Как оказалось, в зоопарке пополнение: прибыли нубийские козы, сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточняют, что это одна из древнейших одомашненных пород коз.
Название происходит от одноименной пустыни в Судане, где 9,5 тыс. лет назад жили эти козы. Получены они путем скрещивания британских и вислоухих коз. Отличаются большими висящими ушами и "римским" носом.
Также на странице в Instagram за 13 августа размещено видео с животными, прогуливающимися по новой территории.
5 августа зоопарк Алматы показал гигантскую пиранью с "человеческими зубами".
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