Прокурор запросил Нурлану Масимову 13 лет лишения свободы

На судебном заседании для экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова прокурор запросил 13 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Прокурор также потребовал конфисковать дом на берегу озера Алаколь и вернуть 16 млн тенге, сообщает Inbusiness.kz.

Бывший начальник павлодарской полиции обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 366 ч. 4 "Получение взятки в особо крупном размере", и ст. 189 ч. 4 п. 2 "Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере".

По версии обвинения, коррупционная схема была применена в 2020 году. Якобы весной генерал-майор Нурлан Масимов попросил своего заместителя найти спонсора, готового оказывать финансовую помощь в обмен на покровительство.

Так он обзавелся тренажером, затем генератором для служебной квартиры. Самый большой "подарок" был преподнесен в виде сруба в поселке Акши Алакольского района Алматинской области и ремонта в доме на общую сумму 86 млн тенге.



22 апреля 2022 года Антикоррупционная служба Павлодарской области начала досудебное расследование в отношении генерал-майора полиции Нурлана Масимова. Он был объявлен в розыск. Антикор за информацию о местонахождении экс-начальника ДП региона пообещал 12 млн тенге.



13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.

6 января 2023 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области началось предварительное слушание по делу Нурлана Масимова.

7 января стало известно, что материалы дела экс-начальника ДП Павлодарской области СМУС вернул в прокуратуру для устранения нарушений.

2 февраля сообщалось, что дело Нурлана Масимова снова отправили в уголовный суд Павлодара.