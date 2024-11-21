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Законодательство РК

Мошенники используют фейковое интервью с Перизат Кайрат для обмана казахстанцев

Мошенники используют фейковое интервью с Перизат Кайрат для обмана казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:58 Фото: Instagram/01pk
В соцсетях появилось фальшивое интервью с активисткой и учредителем общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Его злоумышленники используют для обмана казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет stopfake.kz, в интервью мошенники утверждают, что Перизат Кайрат опровергает все обвинения, которые против нее выдвинуло Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ).

Мошенники используют фейковое интервью с Перизат Кайрат для обмана казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:58

Фото: stopfake.kz

"Однако это интервью – абсолютный фейк, запущенный преступниками с целью обмана", – подчеркнули специалисты портала.

Пост содержит кричащий заголовок и ссылку на новость якобы от казахстанского популярного новостного сайта. Если посмотреть очень внимательно, то можно заметить, что домен сайта – это международный .org, а не национальный .kz. Настоящий новостной портал использует домен .kz. Для большей убедительности преступники полностью скопировали главную страницу казахстанского интернет-издания.

"В тексте интервью аферисты рекламируют несуществующую программу от популярного казахстанского банка, обещая "пассивный доход". На самом деле эта программа не имеет никакого отношения к реальному финансовому учреждению, а является частью преступной схемы... На поддельном сайте киберпреступники предлагают заполнить заявку, обещая быстрые дивиденды. Не стоит поддаваться на их уловки: не заполняйте сомнительные анкеты и не доверяйте незнакомцам, которые пытаются убедить вас в легкости получения прибыли", – подчеркнули эксперты.

В действительности, как отмечается, никакого опровержения обвинений активистки не существует, а сама

информация является частью мошеннической схемы.

"Цель злоумышленников заманить вас на фальшивый сайт, чтобы завладеть вашими личными данными и деньгами", – заключили специалисты.

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14 ноября 2024 года стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. 15 ноября Перизат Кайрат взяли под стражу на два месяца. 16 ноября АФМ раскрыло новые подробности по делу задержанной активистки.

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