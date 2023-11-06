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Законодательство РК

Астанчан предупредили о дефиците автогаза

заправка Фото: gov.kz
В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" имеется дефицит автогаза в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба акимата столицы, по состоянию на 6 ноября остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути 1476,3 тонн. Из них сегодня доставлено 9 вагонов (324 тонн), 7 ноября ожидается поставка 16-ти вагонов (576 тонн). С 7 ноября завод АО "СНПС-Актобемунайгаз" начнет отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября - 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа.

"Деятельность заводов, а также вопрос регулирования обеспечения своевременной отгрузки и доставки газа находятся в компетенции Министерства энергетики РК, АО "НК "Қазақстан темір жолы". Учитывая нехватку сжиженного газа реализаторами введены ограничения по продажам путем внедрения талонной системы на автогазозаправочных станциях. Данные меры связаны с недопущением нехватки газа до нормализации ситуации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 ноября проведено совещание в городском акимате с участием данных государственных органов и организаций, а также реализаторов сжиженного нефтяного газа.

В настоящее время вопрос находится на контроле соответствующих государственных органов, поэтапное снятие ограничений планируется в течение недели.

Ранее на нехватку автогаза пожаловались водители СКО.

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