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Три отремонтированные дороги не приняли в эксплуатацию в Петропавловске

Три отремонтированные дороги не приняли в эксплуатацию в Петропавловске Фото: Zakon.kz
Акимат Петропавловска не принял в эксплуатацию три вновь отстроенные дороги в городе из-за недочетов, допущенных подрядчиком, сообщает Zakon.kz.

Аким города Петропавловск Серик Мухамедиев рассказал журналистам о ходе ремонтных работ на дорогах. По словам градоначальника, 25 улиц уже отремонтированы. По 19 из них взяты пробы на лабораторные исследования. В трех случаях готовые объекты акимат не принял в эксплуатацию, сообщает Петропавловск.news.

"Три дорожных полотна по улице Пржевальского, 314-й Стрелковой дивизии и Батыра Баяна не приняли в эксплуатацию. Там подрядчики должны будут устранить все имеющиеся недочеты. Но и на принятых улицах еще в течение гарантийного срока организации будут нести ответственность за состояние асфальта", – сообщает издание.

Еще не все результаты исследований готовы, отметил аким города. Восемь объектов специалисты изучают, по результатам будет принято решение о готовности и соответствии дорожного полотна стандартам.

Ранее стало известно, что на участке от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева по проспекту Абая в Алматы будут проводиться ремонтные работы. Участок будет перекрыт для всех видов транспорта.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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