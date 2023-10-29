Отстроенную дорогу отказались принимать в эксплуатацию власти Рудного

Приемная комиссия отказалась принимать отстроенную подрядчиком дорогу в Рудном из-за явных дефектах и нарушениях при укладки асфальта, сообщает Zakon.kz.

Строительная компания из Костаная выиграла тендер на постройку трех дорог в Рудном. Общая стоимость работ – 108 миллионов тенге. Но работу подрядчика власти города не приняли из-за некачественного выполнения, передают Костанайские новости.

Мало того, что были сорваны сроки проекта, передает издание, не смотря на дожди, подрядчик уложил асфальт в сырую погоду, что сказалось на качестве покрытия. Дорога оказалась неровной, в трещинах и изломах.

"Отбирали пробы асфальтобетонной смеси, они соответствовали нормативам, Нарушение – несоблюдение подрядчиком технологии укладки. Основание переувлажненное. Нужно было подождать и провести его сушку. А в итоге асфальт схватился, а основание "гуляет", вот и образуются на поверхности асфальта трещины, ямы". Ринат Уразаков, инженер Национального центра качества дорожных активов по Костанайской области

Подрядчик настаивал на продлении срока работ и хотел из закончить в следующем году, но эксперты и акимат не приняли объект и объявят тендер в 2024.

Ранее прокуроры Северо-Казахстанской области выяснили, что чиновники платили за ремонт дорог, который на самом деле никто не выполнял, и оплачивали тендеры без экспертизы.