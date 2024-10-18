Потеплеет даже ночью: прогноз погоды в Алматы на неделю

Фото: Zakon.kz

Согласно данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в южной столице ожидается тепло до 20 градусов. Но к концу пойдут дожди. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 19 по 25 октября 2024 года, температура воздуха повысится, а ночные заморозки отойдут. Столбик термометра в дневные часы может достигнуть +20°С. "В ближайшие выходные ожидается небольшое потепление: в пятницу, субботу, воскресенье в южной столице будет без осадков, а температурный фон поднимется в ночное время до +5+7°С, в дневное – до +15+17°С." Даулет Кисебаев 19 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -1-3°С, днем +12+14°С. 20 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +14+16°С. 21 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°. 22 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +14+16°С. 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С. 24 октября: облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С. 25 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +9+11°С. Ранее синоптики рассказали, что на территории Казахстана в выходные дни ожидаются дождь, снег и похолодание. Читайте также Миллиарды бюджетных тенге не дали растратить "впустую" в Алматы Старшего оперуполномоченного судили публично по факту массовых пыток Освобождены от должностей зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района

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