Джейк Пол – Нейт Диас: кто победит в одном из самых медийных боев года

6 августа фанатам бокса явно стоит проснуться пораньше: на стадионе "Американ Эйрлайнс" в Далласе пройдет бой между Джейком Полом и Нейтом Диасом. Кто станет победителем одного из самых медийных боев года, рассказали эксперты Parimatch.

Джейк Пол (6-1, 4 КО)

Родился в 1997 году в Кливленде, штат Огайо. Получил известность как YouTube блогер и шоумен, также пробовал себя в музыке. Дебютировал в любителях в андеркарде боя своего старшего брата Логана с другим блогером – KSI, победив Деджи Олатунджи техническим нокаутом.

В профессиональном боксе Джейк стартовал с трёх ранних нокаутов подряд – его жертвами стали блогер Ali Eson Gib, экс-игрок NBA Нейт Робинсон и бывший чемпион Bellator Бен Аскрен. Дальше уровень оппозиции вырос: Пол-младший провёл тяжёлые бои с экс-чемпионами UFC Тайроном Вудли и Андерсоном Силвой, причём с "Ти-Вудом" он дрался дважды. Однако свой крайний бой Джейк проиграл, уступив Томми Фьюри раздельным решением судей.

Из сильных сторон Пола стоит отметить неплохо поставленный удар – отправлять соперников в нокаут он явно способен. Однако его боксёрская техника далека от идеала, хоть и довольно неплоха, учитывая поздний дебют. Также он имеет проблемы с выносливостью при высоком темпе ведения боя: это было заметно в бою с Томми Фьюри, где Джейк потратил много сил в первой половине боя.

Нейт Диас (21-13 ММА, 0-0 бокс)

Родился в 1985 году в Стоктоне, Калифорния. Начал заниматься боксом и бразильским джиу-джитсу в довольно раннем возрасте, так как жил в криминальном городе и ему приходилось часто драться. Важным фактором в становлении Диаса как бойца стал и его старший брат Ник, вслед за которым он и начал тренироваться и выступать в ММА, где дебютировал в 2004 в возрасте 19 лет.

В UFC Нейт попал в 2007, победив в реалити-шоу The Ultimate Fighter. С тех пор Диас-младший закрепился в главной ММА-лиге мира как топовый и крайне зрелищный боец: "стоктонский гангстер" 16 раз получал бонусы за свои выступления, 8 из которых – за лучший бой вечера. Однако титул ему так и не покорился, несмотря на то, что он долго входил в топ-10 легкого веса UFC. Зато в 2016 он стал известен широким массам, дважды подравшись с Конором МакГрегором. Крайний бой Нейт провел в сентябре 2022, задушив Тони Фергюсона, после чего и решил перейти в бокс.

Главные козыри Диаса в стойке – это его выносливость и умение держать удар: он спокойно проходит всю дистанцию боя в высоком темпе и выдерживает самые жесткие удары соперников. Его боксерская техника хоть и выглядит "корявой", является довольно нестандартной, за счет чего сопернику тяжело предугадать его действия. Но проблема кроется в возрасте Нейта и его мотивации: ему уже 38 лет и в последних боях в UFC он смотрелся довольно вяло.

Аналитика и коэффициенты от Parimatch

По мнению экспертов Parimatch, явным фаворитом в этом бою выглядит Джейк Пол: коэффициент на его победу равен 1.25 против 4.67 у Диаса. Такой вывод исходит из того, что Джейк моложе соперника на 12 лет и обладает нокаутирующим ударом.

Однако все не так просто. Судя по пресс-конференции и физической форме Нейта Диаса, он явно заряжен на этот бой. А это значит, что он будет работать первым номером и выбрасывать много ударов, что ему позволяет его выносливость. Не стоит забывать и о проблемах Джейка Пола: у него заметно меньше опыта, и он тратит много сил в первых раундах, что явно сыграет на руку Нейту. Если Диас сможет навязать рубку и вымотать своего соперника, его шансы на победу крайне высоки.

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