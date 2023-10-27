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Сенсация от Нганну или доминация Фьюри?

Сенсация от Нганну или доминация Фьюри? Фото: Olimbet
29 октября на стадион "Тоттенхэма" наконец прибудут титулы, правда, в боксе. Ведь именно в этот день пройдет один из самых медийных боев года – Тайсон Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Есть ли шансы у "Хищника" – разбираемся с экспертами.

Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО)

Гений тактики с тяжелым ударом и длинным языком – все это "Цыганский король", один из лучших и самых медийных боксеров последних лет. Харизма и яркий стиль боя обеспечили Фьюри не только титулы, но и известность по всему миру. Казалось бы, шоумен да и только, но послужной список говорит сам за себя: британец закончил доминацию Владимира Кличко и уверенно разобрал таких топов, как Диллиан Уайт и Дерек Чисора (трижды) и дважды вырубил самого Деонтея Уайлдера в отместку за спорную ничью.

На ринге Фьюри может буквально все. Совершенная техника бокса, скорость, защита и невероятная легкость на ногах – главные козыри "Цыганского Короля". Но в его рукаве припрятаны еще два туза: нокаутирующий удар и бетонная челюсть. И когда надо, он пускает их в ход – Уайлдер не даст соврать. Единственный минус – когда соперник не слишком серьезен, Тайсон позволяет себе расслабиться в стартовых раундах, как было в бою с Отто Валлином.

Фрэнсис Нганну (17-3 ММА (12 КО), 0-0 бокс)

Франко-камерунец сделал себе имя в UFC, за счет нокаутирующей мощи. Жертвами его ударов стали такие топы, как Алистар Оверим, Андрей Арловский, Кейн Веласкес и Стипе Миочич. Победа над последним (хоть и в реванше) и подарила "Хищнику" пояс в тяжелом весе, который он правда защитил лишь один раз – от Сирила Гана – после чего и ушел в бокс на поиски больших гонораров.

Козырями Фрэнсиса всегда были физическая сила и мощный удар, отправивший на настил немало бойцов. Техника же у Нганну, хоть и была приличной по меркам ММА, для профи-бокса довольно слабая. Но главная ахиллесова пята "Хищника" – низкая выносливость: при активном темпе он выдыхается уже к 1-2 раунду, что мы видели в первом бою с Миочичем. Так что хватит ли его на 10-12 раундов в боксе или нет – вопрос риторический.

Аналитика и прогноз

Интриги в этом бою нет от слова совсем – Фьюри во всем лучше Нганну на 10 голов, да и после ударов Уайлдера руки Фрэнсиса покажутся ему подушками. Того же мнения и аналитики Parimatch: 1.12 на победу "Цыганского Короля" и 8.00 – на "Хищника". Да и победа скорее всего будет досрочной: к середине схватки Фьюри надоест играться, и он отправит француза на настил. Эксперты дают 1.85 на то, что бой продлится меньше 6 раундов.

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