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В Астане для ремонта перекроют улицу и мост

В Астане для ремонта перекроют улицу и мост, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 11:02 Фото: Zakon.kz
В Астане из-за ремонтных работ перекроют движение на участке проспекта Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" предупреждает, что с 4 по 5 июня будет перекрыто движение на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Бухар Жырау.

А с 21:00 5 июня до 06:00 1 июля будут частично перекрыты подходы со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы Бараева из-за среднего ремонта моста Караоткель. Движение на участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".

Ранее стало известно, что с 4 по 7 июня из-за ремонта в Астане полностью перекроют участок от улицы  Ташенова до улицы Бараева.

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