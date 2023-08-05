Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на 5-7 августа

Фото: pixabay

Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 5 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +26+28 °C, ночью +16+18 °C. 6 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +25+27 °C, ночью +16+18 °C. 7 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 7-12, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +25+27 °C, ночью +16+18 °C. Алматы 5 августа: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +25 °C, ночью +23+25°C. 6 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +35+37 °C, ночью +23+25 °C. 7 августа: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +26+28 °C, ночью +20+22 °C. Шымкент 5 августа: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +21 °C, ночью +21+23°C. 6 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32 °C, ночью +22+24 °C. 7 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31 °C, ночью +19+21 °C. Читайте также Домики для бездомных кошек продолжают устанавливать в Алматы Две улицы перекроют на ремонт в столице Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны

Следите за новостями zakon.kz в: