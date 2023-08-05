Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на 5-7 августа

небо, облака Фото: pixabay
Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

5 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +26+28 °C, ночью +16+18 °C.

6 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 7-12, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +25+27 °C, ночью +16+18 °C.

7 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 7-12, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +25+27 °C, ночью +16+18 °C.

Алматы

5 августа: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +25 °C, ночью +23+25°C.

6 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +35+37 °C, ночью +23+25 °C.

7 августа: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза, град. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +26+28 °C, ночью +20+22 °C.

Шымкент

5 августа: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +21 °C, ночью +21+23°C.

6 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +30+32 °C, ночью +22+24 °C.

7 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +29+31 °C, ночью +19+21 °C.

Читайте также

Домики для бездомных кошек продолжают устанавливать в Алматы

Две улицы перекроют на ремонт в столице

Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматинский и Конаевский гарнизоны

Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные
Спад жары и сильные дожди пообещали казахстанцам на выходные
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления