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События

Сразу в трех районах Алматы отключили электричество

электричество, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:24 Фото: pixabay
В Алматы 20 августа 2026 года в нескольких районах города временно ограничили электроснабжение. Перебои зафиксировали в Бостандыкском, Медеуском и Алмалинском районах, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "Алатау Жарық Компаниясы", в Бостандыкском районе ограничение произошло около 15:25. Без электроэнергии временно остались потребители в районе ЖК "Аль-Фараби", микрорайона Каргалы и улицы Кенесары хана.

Кроме того, около 15:30 перебой со светом произошел в Медеуском районе – в районе улиц Шокая, Сарсенбаева и Широкой щели.

В 16:20 временное ограничение электроснабжения зафиксировали в Алмалинском районе. Оно затронуло район улиц Туркебаева, Розыбакиева, Богенбай батыра и проспекта Райымбека.

Фото: АЖК, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 18:24

Фото: скриншот azhk.kz

Специалисты АЖК выехали на места и проводят технические работы для установления причин перебоев и восстановления электроснабжения.

При этом отмечается, что в Алматы с 17 по 21 августа проводятся плановые работы на электросетях, из-за которых в ряде районов города возможны временные отключения. Как уточнили в компании, соответствующий график опубликован на ее сайте.

О причинах сегодняшних ограничений и сроках полного восстановления электроснабжения в АЖК пока не сообщили.

Ранее казахстанцев предупредили, что у жителей Алматы и Алматинской области начнут отключать электричество: названы колоссальные суммы долгов.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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