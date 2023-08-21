Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 300 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 20 августа 2023г. в 21 час 28 мин зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр находился в 372 км от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 39.91° с.ш. 77.66° в.д. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее в 21 час 22 мин также было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 256 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.69° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости также нет.

Ранее также сообщалось о землетрясение магнитудой 4,2 в Турции.

Согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), толчки зафиксировали в провинции Кахраманмараш к северо-западу от одноименного города в 10:05.

Эпицентр располагался на глубине 22,17 км.