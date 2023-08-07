На сколько оборотов нужно закрывать дверной замок для защиты от взлома

Какие двери и замки устанавливать и какие еще меры следует принять, чтобы защититься от квартирной кражи, рассказали в МВД, передает Zakon.kz.

Как уточнил старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК Асет Жукенов, квартирные воры постоянно совершенствуют свои навыки, используют современную технику, изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков. В основном квартирные кражи совершаются в дневное время, когда все находятся на работе или учебе.

"Рекомендуем соблюдать самые простые нормы безопасности. Установите дверь с качественными замками, чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота. Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась наружу, а не вовнутрь квартиры, и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров". Асет Жукенов

По его словам, воры часто проникают в жилище через окна. Поэтому необходимо устанавливать решетки. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решетки, их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первых и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, находятся рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.

Также оперуполномоченный рекомендовал быть бдительными при появлении посторонних лиц, которые бесцельно ходят по подъезду, ведут себя подозрительно, следят за какой-нибудь квартирой или жильцами дома. В таких случаях следует сразу позвонить на пульт "102" и сообщить о подозрительных лицах, также по возможности сфотографировать их на свой мобильный телефон.

"Настоятельно рекомендуем не выкладывать в социальных сетях имеющиеся денежные накопления, ювелирные изделия, материальные ценности и места их хранения. Не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах. Лучше использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков". Асет Жукенов

Для обеспечения максимальной безопасности квартиры специалисты рекомендуют устанавливать сигнализацию, в том числе с SMS-оповещениями при проникновении, многофункциональными камерами видеонаблюдения. По возможности следует подключать квартиры и дома к наблюдению частных охранных организаций.