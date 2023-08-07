Будут ли в Казахстане менять статус запрещенного "Талибана"

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 7 августа заявил, что, несмотря на планы по тесному экономическому сотрудничеству с Афганистаном, статус запрещенного в Казахстане движения "Талибан" остается прежним, сообщает Zakon.kz.

Спикер МИД РК подчеркнул, что на форуме не обсуждали изменение статуса "Талибана" в Казахстане ("Талибан" – запрещенная в Казахстане террористическая организация).

"Если форум посвящен бизнесу, значит, обсуждались бизнес-вопросы. Если бы мероприятие было посвящено статусу "Талибана", оно было бы международным. Это был двусторонний бизнес-форум с участием только бизнесменов, которые, как сообщили в Минторговли, очень много контрактов подписали, провели трехдневную выставку. Статус "Талибана" остается прежним, без изменений. Мы ведем с Афганистаном только лишь экономические отношения. То, что выгодно нашим производителям и экспортерам". Айбек Смадияров

Айбек Смадияров добавил, что не стоит беспокоиться о приезде афганских студентов на обучение в Казахстан.

"Афганские студенты не первый год у нас обучаются. По специальной программе, когда вуз и знания предоставляются с нашей стороны, оплата со стороны ЕС. Полностью европейская программа. Перед тем, как студентов сюда отправляют, они проходят проверку, сдают документы на визу. Все это проверяется. Опасения беспочвенны. Это обычные студенты, которые хотят обучаться". Айбек Смадияров

3-5 августа в Астане проходил казахстанско-афганский деловой форум. В нем участвовали представители банков, энергетических, телекоммуникационных, сельскохозяйственных и других компаний. В ходе форума министр промышленности и торговли Афганистана Альхаджи Нуруддин Азизи попросил предоставить стране специальные скидки на пшеницу и муку, импортируемые из Казахстана.