Четверо казахстанцев, пострадавших в ДТП, все еще лечатся в Турции

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров 7 августа на брифинге рассказал о пострадавших в ДТП в Турции казахстанцах, сообщает Zakon.kz.

Четверо казахстанцев, по его словам, лечатся в Алании.

"В клиниках Алании получают необходимое лечение четверо граждан Казахстана, которые попали в ДТП на прошлой неделе. К сожалению, двое из них погибли из-за травм, несовместимых с жизнью. У кого-то был болевой шок, очень серьезные травмы. Все медицинские услуги и расходы по репатриации тел были покрыты за счет страховой компании. Данные туристы очень ответственно отнеслись к своему отдыху и оформили страховые полисы. На что некоторые наши граждане относятся скептически как-то несерьезно". Айбек Смадияров

30 июля в Аланье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев. Водитель туристического фургона и гид погибли на месте. В больницу попали 11 граждан РК, из них один (49-летний житель Мангистау) впоследствии скончался. Позже в государственной больнице Алании скончалась еще одна гражданка Казахстана, пострадавшая в ДТП.

