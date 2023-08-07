Алексей Цой рассказал о цифровых инновациях, внедренных в систему Медцентра УДП РК

Интервью с руководителем Медицинского центра УДП РК Цой Алексеем на тему: "Цифровые инновации в системе Медицинского центра УДП РК: повышение эффективности и доступности медицинских услуг".

– Пожалуйста, расскажите о цифровых инновациях, которые были внедрены в Медицинском центре и как они повлияли на его работу?

– В Медицинском центре активно внедряются цифровые инновации, нацеленные на обеспечение более доступных и эффективных услуг. В рамках этой стратегии мы успешно запустили систему электронной медицинской документации, что значительно улучшило процессы записи пациентов и упростило обмен информацией между врачами.

Фото: пресс-служба Медцентра УПД РК

Кроме того, в Больнице Медицинского центра функционирует мобильное приложение E-Presidentialhospital.kz, предоставляющее нашим пациентам возможность записываться на прием, получать результаты анализов и доступ к медицинским данным для контроля выполнения назначений врачей. Это способствует более активному вовлечению пациентов в процесс лечения и управления своим здоровьем.

– Какие технологии показали наибольший потенциал для улучшения качества медицинских услуг и оптимизации процессов в Медицинском центре?

– Мы рассматриваем телемедицину как одну из наиболее перспективных технологий в нашем центре. Телемедицина предоставляет возможность нашим пациентам получать консультации в режиме реального времени на расстоянии, через различные средства связи, такие как интернет, видеосвязь и мобильные приложения.

Фото: пресс-служба Медцентра УПД РК

Основное преимущество телемедицины заключается в доступности медицинской помощи для пациентов, находящихся в удаленных или труднодоступных местах, а также для тех, кто имеет ограниченные физические возможности. Благодаря этой технологии пациенты могут получать консультации и лечение без необходимости долгих поездок и ожидания в очередях, что значительно экономит время и ресурсы.

Телемедицина также обеспечивает возможность мониторинга здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, что способствует раннему выявлению и предотвращению осложнений.

– Какие планы у Медицинского центра относительно дальнейшей цифровизации и внедрения новых технологий в ближайшем будущем?

– Медицинский центр нацелен на постоянное развитие новых цифровых решений. В ближайшее время планируется внедрение "Единой медицинской информационной системы" (ЕМИС) на новых мощных серверах. Это позволит более эффективно обрабатывать информацию и обеспечит оперативное взаимодействие между врачами и пациентами.

Главной целью внедрения ЕМИС является возможность обмена информацией и интеграции между информационными системами больниц и санаториев Медицинского центра. Это позволит существенно улучшить координацию и сотрудничество между различными отделениями и специалистами.

Фото: пресс-служба Медцентра УПД РК

Был разработан и внедрен пилотный проект по цифровизации управления обслуживанием и ремонтом медицинского оборудования и инженерных систем. В результате внедрения данного решения специалисты смогут планировать и прогнозировать поломки медицинского оборудования и тем самым сократить время простоя.

Мы уделяем особое внимание внедрению современных IT-технологий для повышения качества оказываемых услуг. Наша цель – обеспечить пациентам удобство и доступность медицинской помощи. Стоит отметить, что услуги Медицинского центра доступны всем гражданам Казахстана по ГОБМП/ОСМС, а также на платной основе.