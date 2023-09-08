Алексей Цой показал президенту Албании главный медцентр Казахстана
Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан
Президент Албании Байрам Бегай в рамках официального визита в Казахстан посетил больницу Медицинского центра УДП РК, сообщает Zakon.kz.
Во время визита Байрам Бегай отметил важность обмена опытом между странами в сфере оказания медицинских услуг и с интересом осмотрел оборудование клиники, познакомился с ее возможностями и опытом организации лечебной работы.
Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан
БМЦ является одной из лучших клиник страны. Высокое качество оказания медицинских услуг подтверждено неоднократной успешной аккредитацией по международным стандартам JCI (Joint Commission International).
Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан
"Презентацию возможностей взаимовыгодного медицинского сотрудничества на базе БМЦ для высокого гостя провел руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой".Пресс-служба МЦ УДП
Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан
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