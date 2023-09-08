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Алексей Цой показал президенту Албании главный медцентр Казахстана

Алексей Цой показал президенту Албании главный медцентр Казахстана Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан
Президент Албании Байрам Бегай в рамках официального визита в Казахстан посетил больницу Медицинского центра УДП РК, сообщает Zakon.kz.

Во время визита Байрам Бегай отметил важность обмена опытом между странами в сфере оказания медицинских услуг и с интересом осмотрел оборудование клиники, познакомился с ее возможностями и опытом организации лечебной работы.

Алексей Цой показал президенту Албании главный медцентр Казахстана

Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан

БМЦ является одной из лучших клиник страны. Высокое качество оказания медицинских услуг подтверждено неоднократной успешной аккредитацией по международным стандартам JCI (Joint Commission International).

Алексей Цой показал президенту Албании главный медцентр Казахстана

Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан

"Презентацию возможностей взаимовыгодного медицинского сотрудничества на базе БМЦ для высокого гостя провел руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой".Пресс-служба МЦ УДП
Алексей Цой показал президенту Албании главный медцентр Казахстана

Фото: Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан

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Анастасия Московчук
Астана Цой Алексей Албания Казахстан
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