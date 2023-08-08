Глава Минпросвещения: Все школьные спортплощадки проверят после гибели ребенка в Астане

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 8 августа прокомментировал смерть мальчика на футбольном поле в одном из школьных дворов Астаны, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, сейчас по факту гибели ребенка проводят расследование.

"Управлению образования со вчерашнего дня дано задание проверить все спортивные площадки школ. Не только в Астане, но и по всем другим регионам страны будут проверены спортивные площадки и инвентари", – заверил Гани Бейсембаев.





В Астане 7 августа на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Школьник скончался от полученных травм. В столичном управлении образования отметили, что по этому факту возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства трагического происшествия.

