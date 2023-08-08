Главное за день: причина отравления детей, Бейбута Шуменова ищут в США, чиновник из ЗКО сознался в коррупции

Причиной отравления детей в Карагандинской области стало токсическое вещество, боксер Бейбут Шуменов может находиться в США, первый заместитель акима ЗКО признался в коррупционном преступлении. Главные новости за 8 августа – в подборке Zakon.kz.

Названа вероятная причина отравления детей в Карагандинской области



Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля. Сначала плохо себя почувствовали двое детей, затем ухудшилось самочувствие еще у 10 воспитанников учреждения. Пострадавших госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. На заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, что причиной отравления детей в Карагандинской области стало токсическое вещество. По словам министра, из 14 детей, госпитализированных после отравления, из больницы выписали семерых. Шестеро находятся в отделении реанимации. У четырех детей состояние остается тяжелым с некоторой положительной динамикой, состояние у двоих детей остается крайне тяжелым. Глава Минздрава добавила, что тяжесть состояния обусловлена неврологическим дефицитом, интоксикационным синдромом, дыхательной недостаточностью.

Бейбута Шуменова ищут в США

Казахстанский экс-чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов объявлен в розыск после драки в торговом центре Астаны. Тогда он избил мужчину, который держал ребенка на руках. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства 8 августа предположил, что боксер может находиться в США, так как у его супруги американское гражданство. Министр отметил, что расследование еще идет, спортсмен объявлен в розыск.

Первый заместитель акима ЗКО сознался в коррупции



Завершено расследование по подозрению в коррупции в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области. По версии следствия, он незаконного приказал первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" заключить фиктивные договоры возмездного оказания услуг с его доверенными лицами. На самом деле никакие услуги не оказывались. В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

В Казахстане проверят все школьные спортплощадки

Министерство просвещения готовит проверки всех спортивных школьных площадок в стране. Толчком для инспекции послужил несчастный случай в Астане. 7 августа на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Школьник скончался от полученных травм. В столичном управлении образования отметили, что по этому факту возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства трагического происшествия.

Казахстан намерен просить об обеспечении безопасности КТК

В кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал недавнюю ситуацию на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК). По мнению министра, в рамках текущей работы и той ситуации, которая произошла, КТК обеспечивал стабильную работу. Стабильная работа трубопровода обеспечивается за счет своевременных ремонтов и инвестиций. Министр считает, что эта работа должна быть организована по линии межправительственного диалога, по дипломатическим каналам и соответствующие поручения премьер-министра Казахстана уже были.

Алматинцы временно останутся без электроэнергии

В АО "Алатау ЖарықКомпаниясы" рассказали о графике плановых отключений на электросетях в Алматы с 7 по 11 августа. Согласно графику, отключение коснется жильцов по улицам: Толе би, Сатпаева, Абая, Муканова, Курмангазы, Байзакова, а также жителей микрорайонов: Карагайлы, Акжар, Калкаман-2, Алгабас, Жас-Канат и других.

Пропавшую в Шымкенте девушку нашли убитой

Заявление о пропаже 18-летней уроженки Туркестанской области, которая временно жила у старшей сестры в Шымкенте, поступило в полицию 5 августа. Брат девушки рассказал, что 4 августа она вышла из дома и не вернулась. 8 августа примерно в 1:30 в УП Аль-Фарабийского района обратились родственники девушки с сообщением о том, что нашли ее труп в подвале дома. По подозрению в убийстве девушки задержали мужа ее сестры, его водворили в ИВС.

Новый генеральный консул США

Генеральный консул Соединенных Штатов Америки Мишель Еркин на минувшей неделе прибыла в Алматы. Сегодня, 8 августа, в пресс-службе Генконсульства сообщили, что консульский округ Мишель Еркин включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую и Жетысускую области. Новый генконсул родом из фермерских хозяйств на севере штата Миннесота, она гордится своим происхождением как потомок племени оджибве (чиппева) из народности Белая Земля. Ее мужа зовут Жомарт. У них четверо детей. Мишель Еркин свободно владеет русским и испанским языками, а также изучает казахский. Для нее большая честь представлять Консульство США в Алматы, и она очень рада вернуться в эту прекрасную и удивительную страну.

В мире

Вооруженные силы Нигера перебросили в столицу подкрепление для подготовки к возможной военной интервенции. Это произошло через несколько часов после того, как военная хунта отказалась подчиниться требованию влиятельного регионального блока об уступке власти. Колонна из примерно 40 пикапов прибыла в Нигер вечером 6 августа, доставив войска из других регионов страны, чтобы успокоить общественность и подготовиться к возможным боевым действиям. Ранее лидеры хунты отвергли призывы и. о. госсекретаря США Виктории Нуланд к восстановлению демократии после переворота

Сотрудников правительственных учреждений в столице США отпустили с работы из-за сильной непогоды. Штормовое предупреждение в связи с угрозой торнадо действует еще в шести штатах. Управление кадровой службы США распространило сообщение, в котором сотрудникам госучреждений велели завершить рабочий день на два часа раньше положенного срока и эвакуироваться из зданий "не позднее трех часов дня по североамериканскому восточному времени" (двух часов ночи по времени Астаны), после чего правительственные здания временно закрыли. На рабочих местах остались лишь сотрудники экстренных ведомств. В столице США действует штормовое предупреждение четвертого уровня (это означает, что ураган может нанести "катастрофический ущерб").



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. Гарибашвили подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.Политик также напомнил, что с событий 2008 года прошло 15 лет. По его словам, этот день имеет особенное значение для страны. Он почтил память мирных жителей и военнослужащих, погибших в ходе конфликта.



Китай и Германия дали высокую оценку прошедшим в Саудовской Аравии международным переговорам по урегулированию украинского кризиса. В МИД КНР заявили, что эти переговоры способствовали "укреплению международного консенсуса". Представитель правительства Германии заявил, что конференция прошла успешно, поскольку продемонстрировала готовность международного сообщества работать над прекращением войны в Украине. Германия продолжит активное участие, в том числе и в этом процессе. В переговорах в Джидде, завершившихся в воскресенье, приняли участие высокопоставленные представители около 40 стран.

Спорт

Казахстанский боец Асу Алмабаев, который 6 августа ярко дебютировал в UFC, сегодня вернулся в Алматы. В аэропорту его встретили родные, близкие друзья и многочисленные болельщики. Асу Алмабаев прилетел из Нэшвилла (США), где два дня назад победно дебютировал в знаменитом промоушене UFC. "Зульфикар" на турнире UFC on ESPN 50 досрочно победил во втором раунде ямайца Оде Осборна. Для казахстанского бойца эта победа стала 18-й в карьере при двух поражениях. За яркий дебют в UFC Алмабаева наградили дополнительным бонусом со стороны промоушена за лучшее выступление на турнире UFC on ESPN 50. Казахстанец впечатлил зрителей своим первым выступлением в октагоне UFC, за это он получил денежный бонус – 50 тысяч долларов США.

Футболисты французского "ПСЖ" вернулись с азиатского турне и приступили к тренировкам. Однако в этом списке, как и в поездке по Азии, отсутствует ведущий форвард Килиан Мбаппе. Он тренируется с теми игроками, которые выставлены на продажу. Причина наказаний в отношении футболиста кроется в том, что Мбаппе попал в немилость руководству парижского клуба с нежеланием продлевать контракт. И разгневанный владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отказывается пускать Мбаппе в расположение основной команды. Он считает, что Килиан предал его, и пока не намерен ему это прощать.





