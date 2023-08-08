Спасатели обратились к жителям Кокшетау
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Жителей Кокшетау предупредили о проведении учений спасателей, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, 9 августа в 17:00 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Акмолинской области будет проводить плановые пожарно-тактические учения в онкологической поликлинике расположенной по адресу Акана Серэ 1 В.
"Жителей и гостей города просим сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к учебным тренировкам и не распространять информацию не соответствующую действительности". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ранее, 12 мая, антитеррористические учения проводились во всех школах Казахстана.
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