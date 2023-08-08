Спасатели обратились к жителям Кокшетау

Жителей Кокшетау предупредили о проведении учений спасателей, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, 9 августа в 17:00 ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Акмолинской области будет проводить плановые пожарно-тактические учения в онкологической поликлинике расположенной по адресу Акана Серэ 1 В.

"Жителей и гостей города просим сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к учебным тренировкам и не распространять информацию не соответствующую действительности". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее, 12 мая, антитеррористические учения проводились во всех школах Казахстана.

