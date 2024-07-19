Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Кокшетау

19 июля на территории Кокшетау планируется проведение антитеррористического учения, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом призвал граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям.





"Выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения". Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Ранее о проведении антитеррористических учений штаб предупреждал жителей Астаны.