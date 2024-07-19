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Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Кокшетау

Штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 13:43 Фото: Zakon.kz
19 июля на территории Кокшетау планируется проведение антитеррористического учения, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом призвал граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям.


"Выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения". Акмолинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Ранее о проведении антитеррористических учений штаб предупреждал жителей Астаны.

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