В Алматы изменили схемы семи маршрутов

С 23:00 8 августа до 07:00 10 августа в Алматы из-за ремонта проезжей части пр. Сейфуллина изменили схемы семи маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Временные схемы маршрутов в связи с ремонтом проезжей части пр.Сейфуллина (от ул. Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1):

№18 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№18 - в обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№30 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - далее по схеме;

№30 - в обратном направлении - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№34 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№34 - в обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;

№72 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№72 - в обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;

№129 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - далее по схеме;

№129 - в обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№138 - в южном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№138 - в обратном направлении - без изменений;

ТП7 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - разворот на пр. Рыскулова - движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Сейфуллина/Рыскулова";

ТП7 - в обратном направлении - начало движения с к/п "Сейфуллина/Рыскулова" - пр. Сейфуллина - далее по схеме.

Отмечается, что ремонтные работы проезжей части пр. Сейфуллина ведутся по графику. Срок завершения – конец августа.

Ранее стало известно о внесении изменений в схемы некоторых маршрутов по проспекту Аль-Фараби в городе Алматы.