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В Алматы изменили схемы семи маршрутов

схемы маршрутов Фото: пресс-служба акимата города Алматы
С 23:00 8 августа до 07:00 10 августа в Алматы из-за ремонта проезжей части пр. Сейфуллина изменили схемы семи маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Временные схемы маршрутов в связи с ремонтом проезжей части пр.Сейфуллина (от ул. Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1):

  • №18 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №18 - в обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №30 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - далее по схеме;
  • №30 - в обратном направлении - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №34 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №34 - в обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;
  • №72 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №72 - в обратном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина;
  • №129 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - ул. Акан Серы - ул. Жумабаева - далее по схеме;
  • №129 - в обратном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №138 - в южном направлении - ул. Жумабаева - ул. Акан Серы - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №138 - в обратном направлении - без изменений;
  • ТП7 - в северном направлении - пр. Сейфуллина - разворот на пр. Рыскулова - движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Сейфуллина/Рыскулова";
  • ТП7 - в обратном направлении - начало движения с к/п "Сейфуллина/Рыскулова" - пр. Сейфуллина - далее по схеме.

Отмечается, что ремонтные работы проезжей части пр. Сейфуллина ведутся по графику. Срок завершения – конец августа.

Ранее стало известно о внесении изменений в схемы некоторых маршрутов по проспекту Аль-Фараби в городе Алматы.

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