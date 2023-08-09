Секрет идеального отпуска раскрыла Татьяна Демьянова

Спортсмены ничего не делают вполсилы, даже на отдыхе. Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова успевает объехать несколько стран за летний отпуск и зарядиться энергией на весь сезон. Читайте в эксклюзивном интервью, как ей удается получить максимум удовольствия от путешествий.

– Как часто вы выезжаете куда-то в отпуск и какой вид отдыха предпочитаете?

– Спортивный отпуск у меня длится с 1 апреля до 10-15 июля. За это время я стараюсь посетить несколько стран сразу. В этот раз я успела съездить в Турцию, Вьетнам, Дубай и на Мальдивы. Очень люблю активный отдых, даже слишком активный. По возможности забегаю в тренажерный зал, но, признаюсь, происходит это крайне редко, так как хочется успеть полюбоваться красотами новой страны и наплаваться в море.

– Что вдохновляет вас на путешествия?

– Путешествия дарят мне ощущение полной свободы – позволяют сбежать от обычной жизни, посмотреть на сцены, которые видел только в кино, попробовать что-то новое и встретить интересных людей. К тому же, посещая разные страны, можно взглянуть на жизнь через другие призмы и переосмыслить свои представления о привычном. Это как мечтать наяву!

Фото: Parimatch

– Как вы решаете, куда поехать? Уже есть планы на следующий отпуск?

– Я очень щепетильно подхожу к выбору страны и места проживания, чтобы все было на высшем уровне. Не хотелось бы столкнуться с лишними проблемами и испытать негативные эмоции во время отдыха. В следующем году точно поеду в Европу. Долго откладывала из-за визы. Потом думаю на Сейшелы, в Индонезию и Грузию. А еще очень хочу в Грозный.

– Расскажите про вашу последнюю поездку. Какие запомнились моменты, активности?

– Последней страной был Дубай. Я выбрала шикарный отель с аквапарком Atlantis. Водные горки запомнились мне на всю жизнь: свободное падение с огромной высоты не оставит равнодушным никого. Также посетила Ferrari world – это тоже мощный экстрим для любителей скорости. Еще покатались с семьей на кабриолете по безумно красивому ночному городу, сходили в музей будущего. Я частенько бываю в Дубае, но каждый раз он открывается мне по-новому и показывает еще больше красивейших мест.

– Какие советы вы можете дать казахстанцам, чтобы сделать летнее путешествие более ярким и интересным?

– Чтобы путешествия были более яркими и запоминающимися, возьмите с собой самых близких людей. Тогда каждая минутка вашего отпуска пройдет в кайф, ведь от окружения полностью зависит качество отдыха. Я всегда беру с собой друзей или семью и, конечно, хорошее настроение.

Фото: Parimatch

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